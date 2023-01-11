Військові облігації в Дії: Федоров розповів, на скільки українці поповнили держбюджет

З початку жовтня 2022 року українці мають можливість придбати військові облігації у застосунку Дія. Про підсумки функціонування цієї опції повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що Кабмін 22 вересня затвердив порядок подачі заявок для повнолітніх громадян України на придбання військових облігацій через Дії. А у застосунку ця функція почала працювати 3 жовтня.

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України придбали військові облігації у Дії на сотні мільйонів

За даними очільника Мінцифри Михайла Федорова, українці вже купили у Дії більше, ніж 250 тисяч військових облігацій. У валютному еквіваленті – це приблизно 250 мільйонів гривень на допомогу Збройним Силам України.

Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст,

– наголосив Федоров.

Що відомо про облігації Облігації внутрішнього займу (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава. Таким чином, вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті.



Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них ідуть на потреби у військовій галузі. Їх сторони після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Додамо, що крім Дії військові облігації можна придбати у Monobank. Співзасновник мобільного банку Monobank Олег Гороховський повідомив про це ще у квітні 2022 року. За перші 5 днів від появи цієї функції у застосунку, клієнти банку придбали понад 230 тисяч військових облігацій. Тож, держава отримала майже 230 мільйонів гривень.

Крім того, військові облігації у Дії можна придбати у фінансовій групі ICU з процентними ставками від 11,5% до 19% у річному розрахунку. Про це повідомили на офіційній сторінці застосунку в інстаграм.