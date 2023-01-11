Нагадаємо, що Кабмін 22 вересня затвердив порядок подачі заявок для повнолітніх громадян України на придбання військових облігацій через Дії. А у застосунку ця функція почала працювати 3 жовтня.

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України придбали військові облігації у Дії на сотні мільйонів

За даними очільника Мінцифри Михайла Федорова, українці вже купили у Дії більше, ніж 250 тисяч військових облігацій. У валютному еквіваленті – це приблизно 250 мільйонів гривень на допомогу Збройним Силам України.

Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст,

– наголосив Федоров.

Що відомо про облігації Облігації внутрішнього займу (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава. Таким чином, вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті.



Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них ідуть на потреби у військовій галузі. Їх сторони після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Додамо, що крім Дії військові облігації можна придбати у Monobank. Співзасновник мобільного банку Monobank Олег Гороховський повідомив про це ще у квітні 2022 року. За перші 5 днів від появи цієї функції у застосунку, клієнти банку придбали понад 230 тисяч військових облігацій. Тож, держава отримала майже 230 мільйонів гривень.

Крім того, військові облігації у Дії можна придбати у фінансовій групі ICU з процентними ставками від 11,5% до 19% у річному розрахунку. Про це повідомили на офіційній сторінці застосунку в інстаграм.