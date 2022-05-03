Ця опція з'явилася у додатку 29 квітня. Загалом військові облігації, які є інструментом для підтримки держбюджету, доступні й для громадян, і для бізнесу, і для іноземних інвесторів.

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Гороховський про військові облігації

Гороховський повідомив, що менше ніж за 5 діб клієнти Monobank придбали більше ніж 230 тисяч військових облігацій. Таким чином, держава отримала майже 230 мільйонів гривень. У Monobank підкреслили, що виплату за облігаціями на 100% гарантує український Мінфін.

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– прокоментував ці цифри Гороховський.

За допомогою цінних паперів можна заробити у гривнях 9,5% за три місяці, 10% – 6 місяців, 11% – за 12 місяців, згідно з даними Мінфіну. У військові облігації також можна вкластися в іноземній валюті:

на рік у доларах США під 3,7% .

. на 8 місяців у євро під 2,5%.

За результатами першого аукціону з військовими облігаціями вдалося залучити 8,1 мільярда гривень, тоді як другий приніс 6,7 мільярда гривень, повідомляє "Мінфін".

Що варто знати про військові облігації України Після повномасштабного нападу Росії та запровадження воєнного стану український Уряд ухвалив рішення про випуск військових облігацій. Ключові завдання військових ОВДП – збір коштів для забезпечення потреб ЗСУ та стабілізація фінансів держави в умовах воєнного стану

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