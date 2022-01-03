Це список нещодавно поповнив і мільярдер Рікардо Салінас Плієго, один з найбагатших людей Мексики. Його статки оцінюють в 13 мільярдів доларів. Він порадив інвесторам купувати біткойн.

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Чому саме біткойн

Засновник і голова Grupo Salinas висловив свою стурбованість зростанням глобальної інфляції та друком грошей центральними банками.

Уникайте фіатних грошей. Будь то долар, євро чи єна. Вони всі однакові. Це фальшиві гроші з паперової брехні. Центральні банки випускають більше грошей, ніж будь-коли. Інвестуйте в біткойн. Рікардо Салінас Плієго Мільярдер та засновник Grupo Salinas

Раніше мексиканський мільярдер оголосив про свої плани щодо посилення прийняття біткойна в країні. Зокрема його банк працює над можливістю приймати платежі у біткойнах в Мексиці. Поки що жоден банк не пропонує такої можливості.

Якщо ви сподіваєтеся зберегти своє багатство для наступного покоління, Рікардо Салінас пропонує вам інвестувати в біткойн. Стратегія проста: виберіть найкращий актив, який ви можете знайти і тримайте його. Майкл Сейлор Американський бізнесмен, співзасновник MicroStrategy

Нагадаємо! Такі компанії, як MicroStrategy, Meitu, Tesla і Square додали біткойн у свої портфелі у великій кількості протягом першої половини 2021 року.

Рекорди біткойн у 2021 році