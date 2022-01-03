Этот список недавно пополнил и миллиардер Рикардо Салинас Плиего, один из богатейших людей Мексики. Его состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. Он посоветовал инвесторам покупать биткоин.
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Почему именно биткоин
Основатель и глава Grupo Salinas выразил свою обеспокоенность ростом глобальной инфляции и печатью денег центральными банками.
Избегайте фиатных денег. Будь то доллар, евро или иена. Они все одинаковы. Это фальшивые деньги из бумажной лжи. Центральные банки выпускают больше денег, чем когда-либо. Инвестируйте в биткоин.
Ранее мексиканский миллиардер объявил о своих планах по усилению принятия биткойна в стране. В частности, его банк работает над возможностью принимать платежи в биткоинах в Мексике. Пока ни один банк не предлагает такой возможности.
Если вы надеетесь сохранить свое богатство для следующего поколения, Рикардо Салинас предлагает вам инвестировать в биткоин. Стратегия проста: выберите самый лучший актив, который вы можете найти и удерживайте его.
Рекорды биткоина в 2021 году
- В ноябре 2021 года стоимость биткоина достигла 68 789 долларов, по данным CoinMarketCap.
- По состоянию на 29 декабря стоимость криптовалюты достигает почти 47 тысяч долларов.
- А рыночная капитализация – около 885 миллионов долларов.