Этот список недавно пополнил и миллиардер Рикардо Салинас Плиего, один из богатейших людей Мексики. Его состояние оценивается в 13 миллиардов долларов . Он посоветовал инвесторам покупать биткоин.

Интересно До 1000% роста: сколько инвесторам принесли 5 самых прибыльных криптовалют в 2021 году

Почему именно биткоин

Основатель и глава Grupo Salinas выразил свою обеспокоенность ростом глобальной инфляции и печатью денег центральными банками.

Избегайте фиатных денег. Будь то доллар, евро или иена. Они все одинаковы. Это фальшивые деньги из бумажной лжи. Центральные банки выпускают больше денег, чем когда-либо. Инвестируйте в биткоин. Рикардо Салинас Плиего Миллиардер и основатель Grupo Salinas

Ранее мексиканский миллиардер объявил о своих планах по усилению принятия биткойна в стране. В частности, его банк работает над возможностью принимать платежи в биткоинах в Мексике. Пока ни один банк не предлагает такой возможности.

Если вы надеетесь сохранить свое богатство для следующего поколения, Рикардо Салинас предлагает вам инвестировать в биткоин. Стратегия проста: выберите самый лучший актив, который вы можете найти и удерживайте его. Майкл Сейлор Американский бизнесмен, соучредитель MicroStrategy

Напомним! Такие компании, как MicroStrategy, Meitu, Tesla и Square, добавили биткоин в свои портфели в большом количестве в течение первой половины 2021 года.

Рекорды биткоина в 2021 году