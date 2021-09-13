Корпорація виділила 100 мільйонів доларів у рамках спеціальної програми з підтримки малого бізнесу – Invoice Fast Track. Facebook викупить неоплачені рахунки у майже 30 тисяч компаній.
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Facebook підтримає малий бізнес у США
Компанії мають шанс подати власні непогашені рахунки-фактури на суму не менше 1000 доларів. У разі прийняття запиту Facebook покриє неоплачені рахунки протягом кількох днів. Таким чином, бізнес отримає на руки гроші, які довелося б чекати тижні або місяці. Пізніше споживачі оплатять рахунки, які викупить Facebook, без змін попередніх умов.
Рахунок-фактураУ міжнародній комерційній практиці – це документ, який надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їхню кількість та суму коштів, яку необхідно сплатити. Цей документ також відомий, як інвойс, рахунок чи накладна.
Ця ініціатива – спроба Facebook налагодити відносини та лояльність серед представників малого бізнесу. Важливо, що багато компаній використовують соціальну мережу для як платформу для розміщення оголошень, орієнтованих на клієнтів, які можуть бути зацікавлені в їхніх послугах.