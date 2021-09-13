Корпорация выделила 100 миллионов долларов в рамках специальной программы по поддержке малого бизнеса – Invoice Fast Track. Facebook выкупит неоплаченные счета почти 30 тысяч компаний.
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Facebook поддержит малый бизнес в США
Компании имеют шанс подать собственные непогашенные счета-фактуры на сумму не менее 1000 долларов. В случае принятия запроса Facebook покроет неоплаченные счета в течение нескольких дней. Таким образом, бизнес получит на руки деньги, которые пришлось бы ждать недели или месяцы. Позже потребители оплатят счета, которые выкупит Facebook, без изменений предварительных условий.
Счет-фактураВ международной коммерческой практике - это документ, который предоставляется продавцом покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую необходимо оплатить. Этот документ также известен, как инвойс, счет или накладная.
Эта инициатива – попытка Facebook наладить отношения и лояльность среди представителей малого бизнеса. Важно, что многие компании используют социальную сеть для как платформу для размещения объявлений, ориентированных на клиентов, которые могут быть заинтересованы в их услугах.