Корпорація Exxon Mobil підписала угоду про розвідку нафтогазових родовищ біля узбережжя Тринідаду і Тобаго, Це відбулось через десятиліття після того, як у сусідній Гаяні було знайдено найбільше за останні роки родовище "чорного золота".

Яку угоду підписала Exxon Mobil та влада Тринідаду і Тобаго?

У вівторок, 12 серпня, техаська компанія Exxon Mobil отримала право на розробку блоку площею 7 165 квадратних кілометрів під назвою TTUD-1. Він розташований приблизно за 306 кілометрів від берега карибської країни, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр країни Камла Персад-Біссессар повідомила, що в рамках угоди Exxon має намір провести тривимірну сейсморозвідку частини блоку. За її словами, обов'язкова перша фаза розвідки родовища обійдеться в 42,5 мільйона доларів.

Чому Exxon Mobil шукає нафту в Тринідаді і Тобаго?

Міністр енергетики Тринідаду і Тобаго Рудал Мунілал зазначив, що при виявленні нафти або газу на надглибоководній ділянці прогнозовані витрати Exxon можуть перевищити 20 мільярдів доларів.

З 2015 року, коли компанія пробурила першу розвідувальну свердловину в Гаяні, їй вдалося відкрити понад 11 мільярдів барелів нафти, тоді як багато конкурентів відмовилися від роботи в цьому регіоні.

Ми збираємося перенести передові технологічні можливості Exxon Mobil прямо з Гаяни,

– заявив віцепрезидент компанії з геологорозвідки Джон Арділл.

За словами Персад-Біссессар, мета полягає в тому, щоб повернути Тринідаду і Тобаго статус "енергетичної столиці" Карибського басейну.

Таке об'єднання зменшує невизначеність як на етапі розвідки, так і на стадії розробки,

– заявили в Енергетичній палаті Тринідаду і Тобаго.

Для цього уряд має намір прискорити відповідальне освоєння недосліджених суші та шельфу, вдосконалити процедури видачі ліцензій і провести комплексний перегляд системи оподаткування в нафтогазовій сфері.