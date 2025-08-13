Корпорация Exxon Mobil подписала соглашение о разведке нефтегазовых месторождений у побережья Тринидада и Тобаго, Это произошло через десятилетие после того, как в соседней Гайане было найдено крупнейшее за последние годы месторождение "черного золота".

Какое соглашение подписала Exxon Mobil и власти Тринидада и Тобаго?

Во вторник, 12 августа, техасская компания Exxon Mobil получила право на разработку блока площадью 7 165 квадратных километров под названием TTUD-1. Он расположен примерно в 306 километрах от берега карибской страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр страны Камла Персад-Биссессар сообщила, что в рамках соглашения Exxon намерен провести трехмерную сейсморазведку части блока. По ее словам, обязательная первая фаза разведки месторождения обойдется в 42,5 миллиона долларов.

Почему Exxon Mobil ищет нефть в Тринидаде и Тобаго?

Министр энергетики Тринидада и Тобаго Рудал Мунилал отметил, что при обнаружении нефти или газа на сверхглубоководном участке прогнозируемые затраты Exxon могут превысить 20 миллиардов долларов.

С 2015 года, когда компания пробурила первую разведочную скважину в Гаяне, ей удалось открыть более 11 миллиардов баррелей нефти, тогда как многие конкуренты отказались от работы в этом регионе.

Мы собираемся перенести передовые технологические возможности Exxon Mobil прямо из Гаяны,

– заявил вице-президент компании по геологоразведке Джон Ардилл.

По словам Персад-Биссессар, цель состоит в том, чтобы вернуть Тринидаду и Тобаго статус "энергетической столицы" Карибского бассейна.

Такое объединение уменьшает неопределенность как на этапе разведки, так и на стадии разработки,

– заявили в Энергетической палате Тринидада и Тобаго.

Для этого правительство намерено ускорить ответственное освоение неисследованных суши и шельфа, усовершенствовать процедуры выдачи лицензий и провести комплексный пересмотр системы налогообложения в нефтегазовой сфере.