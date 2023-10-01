Проблемний китайський забудовник Evergrande продав суперяхту: для чого потрібні гроші

Один із найбільших забудовників у Китаї продовжує стикатися із серйозними фінансовими проблемами, адже кредитори звернули увагу на його офшорні активи. Йдеться про компанію Evergrande.

У зв'язку з цим на початку 2023 року компанія Evergrande ухвалила рішення про продаж розкішної яхти. Її вартість оцінюють приблизно у 32 мільйони доларів. Про це повідомляють два анонімних джерела.

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Що відомо про яхту

Китайський забудовних Evergrande продав 60-метрову яхту Event. Ця угода стала частиною програми з продажу непрофільних активів. Річ у тому, що ситуація з дефіцитом коштів у компанії ускладнилася. Через це в Evergrande активно намагаються створити план для погашення боргу.

Де керівництво

На сьогодні засновник та очільник компанії Evergrande Хуей Ка Ян перебуває під слідством. У зв'язку з цим аналітики та інвестори починають ставити запитання щодо майбутнього компанії у Китаї. Мовляв, хто буде очолювати компанію і що станеться з планом реструктуризації офшорного боргу.

Що відбувається з компанією

Один із найбільших забудовників Китаю – Evergrande – оголосив про дефолт ще у 2021 році. З кінця березня 2022 року до кінця серпня 2023 року торги цінними паперами компанії на біржі у Гонконзі були припинені. Тобто пауза тривала 17 місяців. З 28 серпня цей процес відновили.

У перший день торгів акції Evergrande обвалилися в ціні майже на 87%. Далі ці активи демонструють надзвичайну волатильність на фондовому ринку. Для прикладу, під час сесії 6 вересня цінні папери подорожчали на понад 80%. Додамо, що станом на червень 2023 року фінансові зобов'язання вище згаданої компанії становлять майже 328 мільярдів доларів.