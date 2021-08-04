Протистояння титанів крипторинку: експерт розповів, чи може Ethereum затьмарити біткойн

Звання двох головних цифрових валют світу давно завоювали біткойн та Ethereum. Наразі біткойн є лідером крипторинку, проте схоже, що Ethereum готовий вийти з його тіні.

Генеральний директор американського хедж-фонду Pantera Capital, який займається криптовалютами, Ден Морхед заявив, що ера панування біткойна на ринку віртуальних грошей підходить до кінця.

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Ethereum має потенціал випередити біткойн

Ден Морхед вважає, що Ethereum може стати лідером всієї галузі завдяки численним змінам та масовому використанню систем цієї цифрової монети. Крім того, майнінг цієї криптовалюти не настільки сильно шкодить навколишньому середовищу. Нагадаємо, саме через екологічне питання Tesla відмовилася приймати платежі у біткойнах. На думку Морхеда, поєднання цих факторів допоможе Ethereum зберегти за собою звання головної криптовалюти світу протягом наступних кількох років.

Очільник Pantera Capital додав, що оновлення (EIP) 1559 допоможе Ethereum перейти до категорії основних активів, змінити спосіб опрацювання транзакцій та зменшити кількість токенів. За його словами, у найближчі роки все більше інвесторів обиратимуть саме цю монету для збереження своїх капіталів.

Що відбувається з цінами на Ethereum та біткойн

З початку 2021 року Ethereum демонструє кращі показники ніж біткойн. За цей час Ether виріс в ціні на 300% всупереч тому, що віртуальна валюта втратила 40% від свого максимуму (4 382 долари). Згідно з даними CoinDesk, зараз ця цифрова монета коштує 2 602 долари. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 302 мільярди доларів.

Актуальна ціна Ethereum / Інфографіка CoinDesk

Біткойн почав цей рік з ціни у 29 тисяч доларів за монету. Зараз віртуальна валюта коштує майже 39 тисяч доларів, як повідомляє CoinDesk. Рекордна ціна біткойна – 64 829 доларів. Його ринкова капіталізація становить 730 мільярдів доларів.