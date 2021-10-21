Ethereum досягнув 5-місячного максимуму: чи має монета шанс встановити новий історичний рекорд

Друга за популярністю криптовалюта світу Ethereum злетіла в ціні до багатомісячного максимуму. Проте динаміка цифрової монети на ринку свідчить про те, що невдовзі вона може побити свій історичний рекорд.

Криптовалюта перетнула позначку у 4 200 доларів за монету, злетівши до п'ятимісячного максимуму. Вартість Ethereum зросла на 7,3%, продемонструвавши найбільший приріст з початку жовтня.

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Ethereum прямує до нового рекорду

Графік цін показує, що шлях найменшого опору веде до більшої мети, і незабаром Ethereum може встановити новий історичний максимум. Криптовалюта впевнено пробила ведмежу тенденцію, яка з'єднувала травневі та вересневі максимуми. На початку жовтня біткойн подолав схожий супротив, а ціна цифрової валюти встановила новий рекорд – майже 67 тисяч доларів.

Ведмеді Це інвестори, які виходять на ринок під час занепаду економіки та цін. Їхня тактика – продати акції на початку низхідного тренду, а потім купити їх же в кінці за мінімальною ціною.

Індекс відносної сили (показник, який використовують для аналізу фінансових ринків), сигналізує про стан надмірного продажу на ринку, який вище 70. Тому відкат до попередньої перешкоди, яка перетворилася на підтримку на рівні 4 030 доларів за Ethereum, можна буде помітити перед раллі до нових історичних максимумів.

На момент створення цього матеріалу вартість Ethereum коливається на рівні 4 124 доларів за монету. Максимально ціна другої за популярністю криптовалюти світу підіймалася до 4 379 доларів. Ринкова капіталізація монети становить 483,4 мільярда доларів, повідомляє CoinDesk.