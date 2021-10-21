Ethereum достиг 5-месячного максимума: имеет ли монета шанс установить новый исторический рекорд

Вторая по популярности криптовалюта мира Ethereum взлетела в цене до многомесячного максимума. Однако динамика цифровой монеты на рынке свидетельствует о том, что вскоре она может побить свой исторический рекорд.

Криптовалюта пересекла отметку в 4200 долларов за монету, взлетев до пятимесячного максимума. Стоимость Ethereum выросла на 7,3%, продемонстрировав наибольший прирост в с начала октября.

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Ethereum направляется до нового рекорда

График цен показывает, что путь наименьшего сопротивления ведет к большей цели, и вскоре Ethereum может установить новый исторический максимум. Криптовалюта уверенно пробила медвежью тенденцию, которая соединяла майские и сентябрьские максимумы. В начале октября биткоин преодолел аналогичное сопротивление, а цена цифровой валюты установила новый рекорд – почти 67 тысяч долларов.

Медведи Это инвесторы, которые выходят на рынок в период упадка экономики и цен. Их тактика – продать акции в начале нисходящего тренда, а затем купить их же в конце по минимальной цене.

Индекс относительной силы (показатель, используемый для анализа финансовых рынков), сигнализирует о состоянии чрезмерной продажи на рынке, которое выше 70. Поэтому откат к предыдущему препятствию, которое превратилось в поддержку на уровне 4030 долларов за Ethereum, можно будет заметить перед ралли к новым историческим максимумам.

На момент создания этого материала стоимость Ethereum колеблется на уровне 4124 долларов за монету. Максимально цена второй по популярности криптовалюты мира поднималась до 4379 долларов. Рыночная капитализация монеты составляет 483,4 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk.