Турецька ліра впала до рекордного мінімуму в історії: що накоїв Ердоган

Турецька ліра знову оновила свій історичний мінімум. Рекордне падіння валюти сталося після останньої інтервенції президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в діяльність національного центробанку.

Очільник Туреччини знову закликав знизити процентні ставки у країні. Ердоган натиснув на керівника Центрального банку Туреччини Сахапа Кавчоглу, щоб він пом'якшив політику фінустанови, попри високу інфляцію.

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Ердоган спричинив новий обвал ліри

Початок наступного дня ознаменувався падінням ліри приблизно на 3%. Тепер за один долар необхідно заплатити 8,8 ліри. За його прогнозом, ставки почнуть падати у липні – серпні. Дії Ердогана продиктовані кількома переконаннями:

він вважає, що нижчі витрати на позики допоможуть сповільнити інфляцію;

лідер Туреччини зазначив, що зниження процентних ставок зменшить витрати виробників і, в результаті, сповільниться зростання цін на споживчі товари.

Турецька ліра оновила історичний мінімум / Інфографіка Bloomberg

Якщо ми знімемо тягар процентних ставок з інвестицій та витрат, тоді ми увійдемо в більш спокійне середовище, тому що саме процентні ставки викликають інфляцію,

– додав Ердоган.

Наголосимо, що більшість центробанків світу мають протилежну позицію. Турецька валюта з початку 2021 року демонструє найгірші результати на валютному ринку серед країн, які розвиваються. Протягом кількох місяців ліра втратила понад 16% щодо долара США. Перший обвал стався після раптового звільнення вже колишнього очільника турецького центробанку.

Інфляція в Туреччині

У Туреччині інфляція вже перевищує цільовий показник в 5% більше ніж втричі. У травні інфляція виросла на 17,3% у річному вимірі. У квітні цей показник коливався на рівні 17,1%. Ця ситуація позбавляє Кавчоглу, третього очільника центробанку менш ніж за два роки, можливості приступити до циклу пом'якшення. Передчасне зниження ставок в минулому призвело до падіння національної валюти. У результаті це стало поштовхом до зростання цін на споживчі товари.

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У квітні чинне керівництво Центрального банку Туреччини залишило базову процентну ставку на попередньому рівні, зазначивши, що пік інфляції припаде на квітень. Проте, деякі аналітики, переконані, що квітневий підйом – це ще далеко не кінець. Таку думку підтримує економіст багатонаціонального банку Barclays Ерджан Ергузел.

Негативна реакція турецької ліри підкреслює несхвалення ринком такого ймовірного кроку в період стабільно високої інфляції,

– повідомив головний стратег TD Securities в Сінгапурі по країнах, що розвиваються Азії та Європи Мітул Котеча.