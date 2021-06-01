У липні блок ухвалив безпрецедентне рішення щодо спільного залучення капіталу з метою відновлення економіки. Йдеться про 917 мільярдів доларів.

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ЄС готується до потужного стимулювання економіки

Після реалізації усіх законодавчих аспектів Європейська комісія отримала право вийти на ринки капіталу задля залучення коштів уже в цьому місяці. План відновлення назвали "Наступне покоління ЄС".

Європейська комісія готова вийти на ринки, щоб зібрати гроші та зробити ЄС більш екологічним, цифровим та стійким,

– повідомила очільниця виконавчого органу ЄС Урсула фон дер Ляєн.

У понеділок інституція повідомила, що первинними дилерами стануть 38 фінансових організацій, зокрема:

французький BNP Paribas,

німецький Deutsche Bank,

італійський UniCredit.

Столиці 27 держав-членів ЄС отримають перші виплати у розмірі 13% від загальної суми, яка була виділена на кілька наступних місяців. Виплати будуть залежати від того, чи проведуть країні певні реформи. Учасники блоку уже представили плани щодо відновлення своїх економік, в яких вони розповіли, куди будуть спрямовані кошти та як держави планують зміцнювати конкурентоспроможність своїх економік. Наразі ЄС вивчає ці документи. Цей процес блок має намір завершити в середині червня, після чого держави-члени зможуть обговорити плани одна одної.

За даними Європейської комісії, у 2020 році економіка ЄС скоротилася на 6,1%. Прогноз на 2021 – зростання економіки на 4,2%.

Головний економіст UniCredit Ерік Нільсен зазначив, що навіть тимчасова програма спільних великомасштабних запозичень – це воістину історичний момент для Європи. На його думку, фактичні виплати не стануть проблемою, проте певні складнощі можуть виникнути на етапі реалізації реформ та інвестицій, наголосивши, що це абсолютно нормально для амбітного та великого проєкту.

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