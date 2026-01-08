Стає все гірше: у Білорусі нова криза

Енергетична невизначеність у Білорусі лише зростає. Така ситуація виникла, зокрема, через те, що газовий контракт білоруської держави з Росією припинився 31 грудня 2025 року. Нової угоди не було укладено, попри те, що вона неодноразово анонсувалася.

Що відомо про ситуацію в енергетичній системі Білорусі?

Ще торік Мінськ наполягав на тому, що, згідно з контрактом, ціна газу має наблизитись до внутрішньоросійських тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗРУ).

Читайте також Саме так крадуть гроші українців: найпоширеніші схеми карткового шахрайства у 2025 році

Також білоруське керівництво прагнуло таких умов при укладенні угоди з Росією:

аби оплата відбувалася в російських рублях;

та договір був довгостроковим, тобто, діяв – до 2030 року.

Нещодавно експерти оприлюднили результати дослідження, щодо білоруської енергосистеми. Ці дані показують її критичну вразливість, повідомляє альянс "Зелена Білорусь".

Наразі ситуація там така:

приблизно 60% від електроенергії Білорусі, виробляється з газу;

а вартість електрики формується саме під впливом газових цін;

нафта та газ надходять в Білорусь переважно з Росії, саме тому, і виникає сильна залежність між цими двома країнами.

Така модель створює ідеальні умови для шантажу. Найнебезпечнішими ризиками є припинення або обмеження постачання газу та нафти – сценарій, який може спричинити масштабну економічну та соціальну катастрофу.,

– наголошує розвідка.

Зауважимо, що альтернативні постачання, наприклад, з ЄС у Білорусь можливі. Проте і вартість їхня значно більша. Такі втрати є критичними для Білорусі.

Що ще підриває енергосистему Білорусі зараз?