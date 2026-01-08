Що відомо про ситуацію в енергетичній системі Білорусі?
Ще торік Мінськ наполягав на тому, що, згідно з контрактом, ціна газу має наблизитись до внутрішньоросійських тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗРУ).
Також білоруське керівництво прагнуло таких умов при укладенні угоди з Росією:
- аби оплата відбувалася в російських рублях;
- та договір був довгостроковим, тобто, діяв – до 2030 року.
Нещодавно експерти оприлюднили результати дослідження, щодо білоруської енергосистеми. Ці дані показують її критичну вразливість, повідомляє альянс "Зелена Білорусь".
Наразі ситуація там така:
- приблизно 60% від електроенергії Білорусі, виробляється з газу;
- а вартість електрики формується саме під впливом газових цін;
- нафта та газ надходять в Білорусь переважно з Росії, саме тому, і виникає сильна залежність між цими двома країнами.
Така модель створює ідеальні умови для шантажу. Найнебезпечнішими ризиками є припинення або обмеження постачання газу та нафти – сценарій, який може спричинити масштабну економічну та соціальну катастрофу.,
– наголошує розвідка.
Зауважимо, що альтернативні постачання, наприклад, з ЄС у Білорусь можливі. Проте і вартість їхня значно більша. Такі втрати є критичними для Білорусі.
Що ще підриває енергосистему Білорусі зараз?
Зараз білоруська система централізованого теплопостачання має проблему у вигляді субсидій. Як показує статистика, населення платить всього лише 20% від справжньої ціни на тепло.
Водночас білоруська влада не має змоги відмовитись від субсидій. Адже при скороченні бюджетної підтримки, може відбутися банкрутство комунальних підприємств. Аби не допустити цього, держава буде вимушена підвищити тарифи у 4 – 5 разів. А це спричинить хвилю невдоволення серед населення.