Что известно о ситуации в энергетической системе Беларуси?
Еще в прошлом году Минск настаивал на том, что, согласно контракту, цена газа должна приблизиться к внутрироссийским тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки (СВРУ).
Читайте также Именно так воруют деньги украинцев: самые распространенные схемы карточного мошенничества в 2025 году
Также белорусское руководство стремилось к таким условиям при заключении соглашения с Россией:
- чтобы оплата происходила в российских рублях;
- и договор был долгосрочным, то есть, действовал – до 2030 года.
Недавно эксперты обнародовали результаты исследования, по белорусской энергосистеме. Эти данные показывают ее критическую уязвимость, сообщает альянс "Зеленая Беларусь".
Сейчас ситуация там такая:
- примерно 60% от электроэнергии Беларуси, производится из газа;
- а стоимость электричества формируется именно под влиянием газовых цен;
- нефть и газ поступают в Беларусь преимущественно из России, именно поэтому, и возникает сильная зависимость между этими двумя странами.
Такая модель создает идеальные условия для шантажа. Самыми опасными рисками являются прекращение или ограничение поставок газа и нефти – сценарий, который может вызвать масштабную экономическую и социальную катастрофу,
– отмечает разведка.
Заметим, что альтернативные поставки, например, из ЕС в Беларусь возможны. Однако и стоимость их значительно больше. Такие потери являются критическими для Беларуси.
Что еще подрывает энергосистему Беларуси сейчас?
Сейчас белорусская система централизованного теплоснабжения имеет проблему в виде субсидий. Как показывает статистика, население платит всего лишь 20% от настоящей цены на тепло.
В то же время белорусские власти не имеет возможности отказаться от субсидий. Ведь при сокращении бюджетной поддержки, может произойти банкротство коммунальных предприятий. Чтобы не допустить этого, государство будет вынуждено повысить тарифы в 4 – 5 раз. А это повлечет волну недовольства среди населения.