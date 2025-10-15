Енергетична галузь в кризі: Росія імпортує надзвичайно важливу копалину
- Росія вперше за довгий час імпортувала 35 тисяч тонн сірки, що свідчить про кризу в енергетичному секторі.
- Виробництво технічної сірки в Росії скоротилося на 11,2% за перші 8 місяців 2025 року, досягнувши 3,17 мільйона тонн.
Вперше за довгий час Росія була вимушена імпортувати сірку. У жовтні 2025 було закуплено 35 тисяч тонн цієї копалини.
Чому Росія імпортує сірку?
Вартість сірки склала – 390 тисяч доларів за тонну, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Новий вражаючий рекорд: ціна золота перевищила усі прогнози
Імпорт цієї сировини – чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі країни. Сірка, що використовується для виготовлення вибухівки та яка раніше вироблялася переважно на внутрішніх НПЗ, стала дефіцитною через зупинення значної частини виробничих потужностей,
– наголошує розвідка.
Раніше Росія експортувала сірку. Проте потягом останніх років ситуація відчутно змінилась:
- у 2019 році обсяг експорту сірки з Росії складав 3,9 мільйона тонн;
- уже у 2024 році об'єм експорту знизився до 1,04 мільйони тонн.
Зверніть увагу! За 8 місяців 2025 року виробництво технічної сірки скоротилося на 11,2% і сягнуло 3,17 мільйона тонн.
Яка ситуація з російськими НПЗ зараз?
На зупинку російських НПЗ повпливали атаки України. Відомо, що станом на вересень, 25% від загальної кількості цих потужностей простоювало.
Сьогодні стало відомо про те, що промзону в Уфі було атаковано дронами. Там знаходиться нафтопереробний завод "Уфаоргсинтез" (він належить "Башнєфті").
Українські сили не припиняють атакувати і об'єкти, що знаходиться на ТОТ. Зокрема, нафтобазу "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.