Впервые за долгое время Россия была вынуждена импортировать серу. В октябре 2025 года было закуплено 35 тысяч тонн этого ископаемого.

Почему Россия импортирует серу?

Стоимость серы составила – 390 тысяч долларов за тонну, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Импорт этого сырья – четкий сигнал о глубоких проблемах в энергетическом секторе страны. Сера, используемая для изготовления взрывчатки и которая ранее производилась преимущественно на внутренних НПЗ, стала дефицитной из-за остановки значительной части производственных мощностей,

– отмечает разведка.

Ранее Россия экспортировала серу. Однако на протяжении последних лет ситуация ощутимо изменилась:

в 2019 году объем экспорта серы из России составлял 3,9 миллиона тонн;

уже в 2024 году объем экспорта снизился до 1,04 миллиона тонн.

Обратите внимание! За 8 месяцев 2025 года производство технической серы сократилось на 11,2% и достигло 3,17 миллиона тонн.

Какова ситуация с российскими НПЗ сейчас?