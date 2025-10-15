Энергетическая отрасль в кризисе: Россия импортирует чрезвычайно важное ископаемое
- Россия впервые за долгое время импортировала 35 тысяч тонн серы, что свидетельствует о кризисе в энергетическом секторе.
- Производство технической серы в России сократилось на 11,2% за первые 8 месяцев 2025 года, достигнув 3,17 миллиона тонн.
Впервые за долгое время Россия была вынуждена импортировать серу. В октябре 2025 года было закуплено 35 тысяч тонн этого ископаемого.
Почему Россия импортирует серу?
Стоимость серы составила – 390 тысяч долларов за тонну, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Читайте также Новый впечатляющий рекорд: цена золота превысила все прогнозы
Импорт этого сырья – четкий сигнал о глубоких проблемах в энергетическом секторе страны. Сера, используемая для изготовления взрывчатки и которая ранее производилась преимущественно на внутренних НПЗ, стала дефицитной из-за остановки значительной части производственных мощностей,
– отмечает разведка.
Ранее Россия экспортировала серу. Однако на протяжении последних лет ситуация ощутимо изменилась:
- в 2019 году объем экспорта серы из России составлял 3,9 миллиона тонн;
- уже в 2024 году объем экспорта снизился до 1,04 миллиона тонн.
Обратите внимание! За 8 месяцев 2025 года производство технической серы сократилось на 11,2% и достигло 3,17 миллиона тонн.
Какова ситуация с российскими НПЗ сейчас?
На остановку российских НПЗ повлияли атаки Украины. Известно, что по состоянию на сентябрь, 25% от общего количества этих мощностей простаивало.
Сегодня стало известно о том, что промзона в Уфе была атакована дронами. Там находится нефтеперерабатывающий завод "Уфаоргсинтез" (он принадлежит "Башнефти").
Украинские силы не прекращают атаковать и объекты, находящегося на ВОТ. В частности, нефтебазу "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.