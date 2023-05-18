Події, які стали основою для судового позову, відбувалися восени 2021 року та стосуються стрімкого та неочікуваного зростання цін на електроносії. У зв'язку з цим трейдинговий бізнес Electricite de France – EDF Trading – втратив сотні мільйонів доларів.

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Суд через мільйонні втрати французької компанії

Проте колишній трейдер компанії Руперт Перрі заявив, що він неодноразово попереджав про ризики та помилку в оцінці активів на французькому ринку. Зокрема, Перрі вважає, що у компанії зробили ставку на "безрозсудні та невиправдано ризиковані" позиції й не змогли їх прикрити на тлі стрімкого зростання цін.

Сторони поділилися версіями причин звільнення Руперта Перрі з компанії:

За словами чоловіка, його звільнили за "розхитування човна";

Натомість в EDF Trading заявили, що він втратив роботу через витік інформації про фінансові втрати. Ці дані мали конфіденційний характер.

Станом на початок жовтня 2021 року фінансові втрати від подорожчання електроносіїв досягли позначки у 519 мільйонів доларів, повідомили юристи EDF. Цікаво, що до цього випадку інформація про збитки компанії ніколи не ставала надбанням публіки.

Що таке помилка в оцінці цінних паперів Це означає, що вартість, присвоєна цінним паперам, не відображає фактичної вартості цих активів через навмисне шахрайське встановлення ціни.

У своєму зверненні до суду Руперт Перрі також наголосив, що втрата настільки великої суми – вже достатньо погана ситуація. Проте такі фінансові втрати, які виникли через навмисну неправильну оцінку активів – це не просто порушення правил, але й очевидно нечесно. На його думку, це питання варте уваги та висвітлення.

Водночас в EDF підкреслили, що претензії Перрі щодо його звільнення через висловлення занепокоєння щодо оцінки цінних паперів та торгової діяльності неправдиві.