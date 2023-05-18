События, которые стали основой судебного иска, происходили осенью 2021 года и касаются стремительного и неожиданного роста цен на электро носители. В связи с этим, трейдинговый бизнес Electricite de France – EDF Trading – потерял сотни миллионов долларов.

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Суд из-за миллионных потерь французской компании

Однако бывший трейдер компании Руперт Перри заявил, что он неоднократно предупреждал о рисках и ошибках в оценке активов на французском рынке. В частности, Перри считает, что у компании сделали ставку на "безрассудные и неоправданно рискованные" позиции и не смогли их прикрыть на фоне стремительного роста цен.

Стороны поделились версиями причин увольнения Руперта Перри из компании:

По словам мужчины, его уволили за "расшатывание лодки";

В EDF Trading заявили, что он потерял работу из-за утечки информации о финансовых потерях. Эти данные носили конфиденциальный характер.

По состоянию на начало октября 2021 года финансовые потери от удорожания электро носителей достигли отметки в 519 миллионов долларов, сообщили юристы EDF. Интересно, что до этого случая информация об убытках компании никогда не становилась достоянием публики.

Что такое ошибка в оценке ценных бумаг Это означает, что стоимость, присвоенная ценным бумагам, не отражает фактическую стоимость этих активов из-за умышленной мошеннической установки цены.

В своем обращении в суд Руперт Перри также подчеркнул, что потеря столь крупной суммы – уже достаточно плохая ситуация. Однако такие финансовые потери, возникшие из-за умышленной неправильной оценки активов – это не просто нарушение правил, но и очевидно нечестно. По его мнению, этот вопрос стоит внимания и освещения.

В то же время в EDF подчеркнули, что претензии Перри по поводу его увольнения из-за выражения беспокойства по оценке ценных бумаг и торговой деятельности неправдивы.