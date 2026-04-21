Це найбільша енергетична криза з якою стикався світ: МЕА шокувало заявою

Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль оголосив про те, що конфлікт США, Ізраїлю та Ірану створив масштабну енергетичну кризу. На його думку, вона найбільша, з якою стикався світ.

Яка наразі ситуація на енергетичних ринках?

Біроль уточнив, що конфлікт на Близькому Сході "поєднався" з іншими проблемами на енергетичному ринку, повідомляє Reuters.

Фатіх Біроль Голова Міжнародного енергетичного агентства Криза вже величезна, якщо поєднати наслідки бензинової кризи та газової кризи з Росією

На думку Біроля, теперішня криза кратно гірша, ніж попередні. За словами голови МЕА, вона масштабніша ніж ситуації у 1973, 1979 та 2022 років разом узяті.

Зверніть увагу! Наслідки конфлікту на Близькому Сході "додались" до погіршення ситуації на енергетичному ринку, що була спричинена війною Росії проти України.

Потрібно розуміти, що війна на Близькому Сході заблокувала судноплавство в Ормузькій протоці. Це надзвичайно вплинуло на енергетичний ринок. Адже саме цим шляхом проходила п'ята частина світової нафти та зрідженого природного газу.

Такий розвиток подій спричинив дефіцит на ринку. Відповідно, ціни на нафту полетіли вгору. МЕА боролося зі здорожчанням енергоносіїв. Зокрема, для цього було випущено рекордні 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів ще в березні, повідомляє Reuters.

Яка тепер ситуація на Близькому Сході?