21 апреля, 11:40
Это самый большой энергетический кризис с которым сталкивался мир: МЭА шокировало заявлением

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что конфликт США, Израиля и Ирана создал крупнейший энергетический кризис в истории.
  • Война на Ближнем Востоке заблокировала судоходство в Ормузском проливе, что привело к дефициту и росту цен на нефть.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль объявил о том, что конфликт США, Израиля и Ирана создал масштабный энергетический кризис. По его мнению, он самый большой, с которым сталкивался мир.

Какова сейчас ситуация на энергетических рынках?

Бироль уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке "объединился" с другими проблемами на энергетическом рынке, сообщает Reuters.

Фатих Бироль

Глава Международного энергетического агентства

Кризис уже огромный, если совместить последствия бензинового кризиса и газового кризиса с Россией

По мнению Бироля, нынешний кризис кратно хуже, чем предыдущие. По словам главы МЭА, он масштабнее чем ситуации в 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые.

Обратите внимание! Последствия конфликта на Ближнем Востоке "добавились" к ухудшению ситуации на энергетическом рынке, что была вызвана войной России против Украины.

Нужно понимать, что война на Ближнем Востоке заблокировала судоходство в Ормузском проливе. Это чрезвычайно повлияло на энергетический рынок. Ведь именно этим путем проходила пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа.

Такое развитие событий вызвало дефицит на рынке. Соответственно, цены на нефть полетели вверх. МЭА боролось с подорожанием энергоносителей. В частности, для этого было выпущено рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов еще в марте, сообщает Reuters.

Какая теперь ситуация на Ближнем Востоке?

  • Ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Ведь пока нет ясности относительно переговоров между США и Ираном. Вскоре должно закончиться двухнедельное перемирие – режим прекращения огня.

  • США были настроены на переговоры. А вот Иран от них отказывался. Впоследствии Тегеран выразил готовность таки провести переговоры с США.

  • Напряжение между указанными странами возникло на фоне действий американских сил. Напомним, США на выходных захватили иранское грузовое судно, что хотело пройти через Ормузский пролив.