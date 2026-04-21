Это самый большой энергетический кризис с которым сталкивался мир: МЭА шокировало заявлением
- Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что конфликт США, Израиля и Ирана создал крупнейший энергетический кризис в истории.
- Война на Ближнем Востоке заблокировала судоходство в Ормузском проливе, что привело к дефициту и росту цен на нефть.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль объявил о том, что конфликт США, Израиля и Ирана создал масштабный энергетический кризис. По его мнению, он самый большой, с которым сталкивался мир.
Какова сейчас ситуация на энергетических рынках?
Бироль уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке "объединился" с другими проблемами на энергетическом рынке, сообщает Reuters.
Кризис уже огромный, если совместить последствия бензинового кризиса и газового кризиса с Россией
По мнению Бироля, нынешний кризис кратно хуже, чем предыдущие. По словам главы МЭА, он масштабнее чем ситуации в 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые.
Обратите внимание! Последствия конфликта на Ближнем Востоке "добавились" к ухудшению ситуации на энергетическом рынке, что была вызвана войной России против Украины.
Нужно понимать, что война на Ближнем Востоке заблокировала судоходство в Ормузском проливе. Это чрезвычайно повлияло на энергетический рынок. Ведь именно этим путем проходила пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа.
Такое развитие событий вызвало дефицит на рынке. Соответственно, цены на нефть полетели вверх. МЭА боролось с подорожанием энергоносителей. В частности, для этого было выпущено рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов еще в марте, сообщает Reuters.
Какая теперь ситуация на Ближнем Востоке?
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Ведь пока нет ясности относительно переговоров между США и Ираном. Вскоре должно закончиться двухнедельное перемирие – режим прекращения огня.
США были настроены на переговоры. А вот Иран от них отказывался. Впоследствии Тегеран выразил готовность таки провести переговоры с США.
Напряжение между указанными странами возникло на фоне действий американских сил. Напомним, США на выходных захватили иранское грузовое судно, что хотело пройти через Ормузский пролив.