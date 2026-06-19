Стало відомо чому зникла Набіулліна: де насправді голова російського Центробанку

Голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна на певний час зникла з публічного простору. Це викликало хвилю чуток в Росії та за кордоном.

Чому Набіулліна зникла з публічного простору насправді?

Як стверджують обізнані джерела, Ельвіра Набіулліна мала важку респіраторну інфекцію, повідомляє Financial Times.

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Через відсутність Набіулліної, збільшились чутки, що вона втрачає прихильність Путіна. Зокрема, деякі вже розглядали можливість реорганізації російського Цетробанку. Наприклад вже обговорюються такі можливості:

розподіл широких наглядових повноважень банку між декількома відомствами;

відмова від жорсткого курсу, який має сприяти поверненню інфляції до цільового рівня.

Висунуті навіть передбачення, хто б міг стати наступною головою російського Центробанку. Наразі є 2 основні кандидати:

Петро Фрадков – генеральний директор "Промсвязьбанку";

Максим Орешнік – заступника голови адміністрації президента.

Основні чутки виникли саме після того, як Набіулліна зникла зі списку спікерів у програмі Петербургського міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Вже згодом голова російського Центробанку пропустила конференцію "Російський фондовий ринок".

Зауважимо, Набіулліна є головою Центробанку Росії з 24 червня 2013 року. Це вже 3 її термін на посаді. Згідно з теперішніми російськими законами, Набіулліна має піти у відставку в червні 2027 року.