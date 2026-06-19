Почему Набиуллина на самом деле исчезла из публичного пространства?
Как утверждают осведомленные источники, Эльвира Набиуллина перенесла тяжелую респираторную инфекцию, сообщает Financial Times.
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Из-за отсутствия Набиуллиной усилились слухи о том, что она теряет расположение Путина. В частности, некоторые уже рассматривали возможность реорганизации российского Центрального банка. Например, уже обсуждаются следующие варианты:
- распределение широких надзорных полномочий банка между несколькими ведомствами;
- отказ от жесткого курса, который должен способствовать возвращению инфляции к целевому уровню.
Выдвигаются даже предположения о том, кто мог бы стать следующим главой российского Центробанка. На данный момент есть два основных кандидата:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- Петр Фрадков — генеральный директор "Промсвязьбанка";
- Максим Орешник — заместитель главы администрации президента.
Основные слухи возникли именно после того, как Набиуллина исчезла из списка докладчиков в программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Уже позже глава российского Центробанка пропустила конференцию "Российский фондовый рынок".
Отметим, что Набиуллина является главой Центробанка России с 24 июня 2013 года. Это уже её третий срок на этой должности. Согласно действующему российскому законодательству, Набиуллина должна уйти в отставку в июне 2027 года.