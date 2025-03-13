Саудівська Аравія втрачає неочікуваний ринок в Азії

Саудівська Аравія – це один із найбільших експортерів у світі. Проте країна з Близького Сходу може втратити частину своїх позицій на одному із головних ринків Азії.

Експорт нафти з Саудівської Аравії на шляху до обвалу

Китай – це найбільший клієнт Саудівської Аравії у контексті постачання нафти. Очікують, що у квітні ситуація з експортом саудівської нафти до країни в Азії різко зміниться, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з джерелами, які обізнані з ситуацією, у квітні поставки сирої нафти з Саудівської Аравії до Китаю впадуть до найнижчого рівня за понад рік. Для розуміння, Саудівська Аравія, яка входить до ОПЕК, виділив китайським клієнтам 34 мільйони барелів нафти. Місяцем раніше цей показник становив 41 мільйон барелів нафти.

Падіння попиту на саудівську нафту в Китаї фіксують паралельно з планами ОПЕК+ збільшити обсяги видобування чорного золота з квітня. Цікаво, що Саудівська Аравія має на меті знизити ціни на нафту для клієнтів з Азії. Йдеться про зниження цін на нафту таких сортів:

Arab Light

Arab Extra Light;

Arab Medium;

Arab Heavy.

Станом на 13 березня ціни на нафту повернулися до падіння, оскільки ринок оцінює макроекономічні побоювання на тлі стійкого короткострокового попиту. Попередній торговий день ціни на нафту зросли завдяки новинам про більше скорочення запасів нафти, ніж очікували.