Саудовская Аравия теряет неожиданный рынок в Азии

Саудовская Аравия – это один из крупнейших экспортеров в мире. Однако страна с Ближнего Востока может потерять часть своих позиций на одном из главных рынков Азии.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии на пути к обвалу

Китай – это крупнейший клиент Саудовской Аравии в контексте поставок нефти. Ожидается, что в апреле ситуация с экспортом саудовской нефти в страну в Азии резко изменится, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно источникам, которые знакомы с ситуацией, в апреле поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в Китай упадут до самого низкого уровня за более чем год. Для понимания, Саудовская Аравия, которая входит в ОПЕК, выделила китайским клиентам 34 миллиона баррелей нефти. Месяцем ранее этот показатель составлял 41 миллион баррелей нефти.

Падение спроса на саудовскую нефть в Китае фиксируют параллельно с планами ОПЕК+ увеличить объемы добычи черного золота с апреля. Интересно, что Саудовская Аравия имеет целью снизить цены на нефть для клиентов из Азии. Речь идет о снижении цен на нефть таких сортов:

Arab Light

Arab Extra Light;

Arab Medium;

Arab Heavy.

По состоянию на 13 марта цены на нефть вернулись к падению, поскольку рынок оценивает макроэкономические опасения на фоне устойчивого краткосрочного спроса. Предыдущий торговый день цены на нефть выросли благодаря новостям о большем сокращении запасов нефти, чем ожидалось.