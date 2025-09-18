Нова жертва тарифної війни: експорт золота до США рекордно знизився
- Експорт золотих злитків зі Швейцарії до США у серпні знизився на понад 99% через введення тимчасових тарифів.
- Швейцарія наразі стикається з імпортним тарифом США у розмірі 39% на золото.
Експорт золотих злитків до США рекордно знизився у серпні. Йдеться саме про дорогоцінний метал з головного європейського центру нафтопереробки у Швейцарії
Чому зменшився рівень експорту золота до США?
Причиною зниження експорту є рішення про тимчасове впровадження тарифів на золоті злитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Важливо! Ще на початку серпня рішення американського агентства затвердило, що на однокілограмові та 100-унційні золоті злитки вводяться тарифи.
У серпні поставки золота зі Швейцарії скоротилися більш ніж на 99%, якщо порівнювати об'ємами липня. Загалом в останній місяць літа експорт з США склав 0,3 тонни
Зауважимо, що Трамп назвав інформацію, щодо тарифів на золото недостовірною. Американський президент вказав, що цей метал не стануть обкладати митами. Разом з цим, формалізовано звільнення від тарифів для золотих злитків було лише на початку вересня.
Швейцарія, найважливіший центр переробки золота у світі, стикалася з імпортним тарифом США у розмірі 39%, що є найвищим показником серед розвинених країн,
– зазначає видання.
Що відомо про золото зараз?
З початку року золото здорожчало на майже 40%. Збільшення виникло на фоні сукупності обставин, зокрема, посягань Трампа на ФРС.
Станом на 16 вересня, золото подорожчало до рекордного значення. У піковий момент воно сягнуло 3 689,27 долара за унцію.
Нагадаємо! 2 вересня золото встановило рекордне, на той, момент значення – 3 508 доларів за унцію.