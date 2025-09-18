Экспорт золотых слитков в США рекордно снизился в августе. Речь идет именно о драгоценном металле из главного европейского центра нефтепереработки в Швейцарии

Почему уменьшился уровень экспорта золота в США?

Причиной снижения экспорта является решение о временном внедрении тарифов на золотые слитки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Важно! Еще в начале августа решение американского агентства утвердило, что на однокилограммовые и 100-унционные золотые слитки вводятся тарифы.

В августе поставки золота из Швейцарии сократились более чем на 99%, если сравнивать объемами июля. Всего в последний месяц лета экспорт в США составил 0,3 тонны

Заметим, что Трамп назвал информацию, о тарифах на золото недостоверной. Американский президент указал, что этот металл не станут облагать пошлинами. Вместе с этим, формализовано освобождение от тарифов для золотых слитков было только в начале сентября.

Швейцария, важнейший центр переработки золота в мире, сталкивалась с импортным тарифом США в размере 39%, что является самым высоким показателем среди развитых стран,

– отмечает издание.

Что известно о золоте сейчас?

С начала года золото подорожало почти на 40%. Увеличение возникло на фоне совокупности обстоятельств, в частности, посягательств Трампа на ФРС.

По состоянию на 16 сентября, золото подорожало до рекордного значения. В пиковый момент оно достигло 3 689,27 доллара за унцию.

Напомним! 2 сентября золото установило рекордное, на тот, момент значение – 3 508 долларов за унцию.