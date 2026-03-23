Два порти Росії атакували дрони: що відбувається з експортом нафти

Російський балтійський порт Усть-Луга відновив відвантаження нафти в понеділок, 23 березня. Це відбулося після припинення тривоги через атаку дронів.

Що відбувається з портами Росії?

Водночас сусідній Приморськ залишався закритим після повітряних ударів, про що пише Reuters з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією.

Приморськ і Усть-Луга – це найбільші нафтові експортні порти Росії. Вони раніше призупинили експорт сирої нафти та нафтопродуктів – з неділі, 22 березня. Причиною стали атаки безпілотників, за словами двох джерел у галузі.

Це призупинення посилює глобальний дефіцит, який спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що кілька паливних резервуарів у Приморську загорілися після атак дронів. Проте не згадав про зупинку експорту нафти.

У порту Приморська пошкоджено резервуар із паливом, виникла пожежа. Триває гасіння, персонал евакуйовано,

– написав Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

Зверніть увагу! Наразі незрозуміло, чи зазнав порт Усть-Луга будь-яких пошкоджень внаслідок атак безпілотників.

Приморськ, який може експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти на добу, є ключовим пунктом для експорту:

російської нафти марки Urals; високоякісного дизельного пального.

За даними джерел, торік Усть-Луга експортувала 32,9 мільйона тонн нафтопродуктів, а Приморськ – 16,8 мільйона тонн. Водночас Усть-Луга забезпечує приблизно 700 тисяч барелів нафти на добу.

Україна регулярно атакує російські нафтові експортні об’єкти та нафтопереробні заводи, намагаючись послабити воєнну економіку Москви,

– йдеться у матеріалі.

Наголошується, що українські військові підтвердили удар:

по нафтовому терміналу в Приморську;

по нафтопереробному заводу в місті Уфа в Республіці Башкортостан.

Відвантаження нафти вже переривалося раніше, коли Приморськ зазнав атаки у вересні.

Зауважте! Цього місяця експорт нафти з найбільшого чорноморського порту Росії – Новоросійська – також постраждав від атак дронів.

Що ще відомо про ситуацію?