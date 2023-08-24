Страховики підвищили премію на ризик для танкерів з російською нафтою, – Reuters
Джерело:Reuters
Трейдери повідомили про зростання ризиків у чорноморських портах Росії на тлі нової хвилі активізації воєнних дій в акваторії Чорного моря. Одними із перших на це відреагували страхові компанії.
Загалом на ситуацію серйозно вплинув односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, у рамках якої Україна могла експортувати різні зернові культури.
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Страхові компанії збільшують премію за ризик
Нагадаємо, що недавно Росія повідомляла про атаки на свої порти у регіоні Чорного моря. Трейдери заявили, що це ніяк не повпливало на процес завантаження нафти у танкери. Проте вони наголосили, що ризики зростають.
Відтак, страхові компанії ухвалили рішення про збільшення премії за ризик роботи у зоні воєнного конфлікту. Йдеться про зростання з 1% вартості вантажу до 1,20 – 1,25%. Це означає, що тепер розмір цієї премії оцінюють майже в 1 мільйон доларів. У результаті це вплине на вартість транспортування російської нафти морським шляхом. Наводять такі цифри:
- Для прикладу, вартість рейсу танкера Suezmax, який може перевозити від 120 до 200 тисяч тонн нафти, зросте приблизно на 200 тисяч доларів;
- Це за умови, якщо танкер з російською сировиною буде прямувати до Індії. Нагадаємо, що саме ця країна активно співпрацює з Росією на ринку нафти.
Новини про нафту для контексту:
- Нагадаємо, що танкери компаній навіть з країн, які підтримують цінову стелю для російської нафти, продовжують надавати послуги для її транспортування. Крім того, додають, що навіть подорожчання бренду Urals вище 60 доларів за барель, не надто змінило ситуацію.
- З іншої сторони, Китай збільшив імпорт нафти з підсанкційного Ірану до рекордного рівня. Це дані за серпень 2023 року. Одна з ключових причин – знижки. На цьому тлі Іран виграє "прихильність" Китаю навіть у Росії.