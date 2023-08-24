Страховщики повысили премию на риск для танкеров с российской нефтью, – Reuters

Трейдеры сообщили о росте рисков в черноморских портах России на фоне новой волны активизации военных действий в акватории Черного моря. Одними из первых на это отреагировали страховые компании.

В целом на ситуацию серьезно повлиял односторонний выход России из Черноморского зернового соглашения, в рамках которого Украина могла экспортировать разные зерновые культуры.

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Страховые компании увеличивают премию за риск

Напомним, что недавно Россия сообщала об атаках на свои порты в регионе Черного моря. Трейдеры заявили, что это никак не отразилось на процессе загрузки нефти в танкеры. Однако они подчеркнули, что риски растут.

Следовательно, страховые компании приняли решение об увеличении премии за риск работы в зоне военного конфликта. Речь идет о росте с 1% стоимости груза до 1,20 – 1,25%. Это значит, что теперь размер этой премии оценивают почти в 1 миллион долларов. В результате это повлияет на стоимость транспортировки российской нефти по морскому пути. Приводят следующие цифры:

Например, стоимость рейса танкера Suezmax, который может перевозить от 120 до 200 тысяч тонн нефти, вырастет примерно на 200 тысяч долларов ;

; Это при условии, что танкер с российским сырьем будет направляться в Индию. Напомним, что именно эта страна активно сотрудничает с Россией на рынке нефти.

Трейдеры подчеркнули, что страховые компании повысили премию на риск только для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов. Зато премия за грузы из Казахстана осталась на уровне близком к

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