Китай рекордно збільшив експорт рідкісноземельних металів
- Експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю в липні зріс на майже 75% порівняно з червнем, досягнувши 5 577 тонн, що є найвищим показником з січня.
- Основними ринками збуту рідкісних металів з Китаю в липні були Німеччина (1 116 тонн) і США (619 тонн), з відповідним зростанням на 46% і 75,5% порівняно з попереднім місяцем.
Експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю в липні досяг шестимісячного максимуму. Це може вказувати на відновлення торгових потоків ресурсів, необхідних для виробництва електромобілів.
Як зріс експорт рідкісних металів з Китаю?
Згідно з опублікованими в середу, 20 серпня, даними Головного митного управління Китаю, експорт з найбільшого у світі постачальника рідкісноземельних магнітів зріс майже на 75% в порівнянні з червнем і склав 5 577 тонн. Це стало найвищим місячним показником з січня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Вражає масштабами: який завод найбільший в Україні та що там виготовляють
Липневі постачання рідкісних металів з Китаю відповідали очікуванням аналітиків і перевищили торішній рівень за той же місяць на 5,7% коли було експортовано 5 278 тонн.
Відновлення відбулося після того, як Пекін уклав низку угод із США та ЄС про збільшення обсягів постачань і пом'якшення експортного контролю.
Важливо! У квітні Пекін посилив експортний контроль за семи видами рідкісноземельних металів (самарієм, гадолінієм, тербієм, диспрозієм, лютецієм, скандієм та ітрієм). На такий крок у КНР пішла у відповідь на американські мита.
У квітні та травні експорт різко скоротився через затяжний процес видачі ліцензій, перебої в глобальних ланцюжках постачань і вимушене призупинення частини виробничих ліній автовиробниками за межами Китаю через брак рідкісноземельних металів.
Цікаво! За січень-липень 2025 року експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю склав 27 897 тонн. Річне скорочення обсягів знизилося до 15% проти 18,9%, зафіксованих у першій половині року.
Які країни отримують рідкісні метали від Китаю?
Серед напрямків основним ринком збуту для Китаю в липні залишилася Німеччина – 1 116 тонн, що на 46% більше, ніж місяцем раніше.
Постачання в США порівняно з червнем зросли на 75,5% і склали 619 тонн, що на 4,8% вище рівня липня 2024 року.
Чому рідкісноземельних металів важливі для економіки?
Рідкісноземельні метали широко застосовуються у сучасних технологіях. В електроніці вони забезпечують роботу екранів, динаміків та мікросхем. У сфері відновлюваної енергетики їх використовують для виготовлення потужних магнітів, що встановлюються у вітрових турбінах та електродвигунах. Також ці метали відіграють важливу роль в оборонній промисловості, виробництві каталізаторів і медичного обладнання.