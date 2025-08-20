Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в июле достиг шестимесячного максимума. Это может указывать на восстановление торговых потоков ресурсов, необходимых для производства электромобилей.

Как вырос экспорт редких металлов из Китая?

Согласно опубликованным в среду, 20 августа, данным Главного таможенного управления Китая, экспорт из крупнейшего в мире поставщика редкоземельных магнитов вырос почти на 75% по сравнению с июнем и составил 5 577 тонн. Это стало самым высоким месячным показателем с января, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Июльские поставки редких металлов из Китая соответствовали ожиданиям аналитиков и превысили прошлогодний уровень за тот же месяц на 5,7% когда было экспортировано 5 278 тонн.

Восстановление произошло после того, как Пекин заключил ряд соглашений с США и ЕС об увеличении объемов поставок и смягчении экспортного контроля.

Важно! В апреле Пекин ужесточил экспортный контроль по семи видам редкоземельных металлов (самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием). На такой шаг в КНР пошла в ответ на американские пошлины.

В апреле и мае экспорт резко сократился из-за затяжного процесса выдачи лицензий, перебоев в глобальных цепочках поставок и вынужденной приостановки части производственных линий автопроизводителями за пределами Китая из-за нехватки редкоземельных металлов.

Интересно! За январь-июль 2025 года экспорт редкоземельных магнитов из Китая составил 27 897 тонн. Годовое сокращение объемов снизилось до 15% против 18,9%, зафиксированных в первой половине года.

Какие страны получают редкие металлы от Китая?

Среди направлений основным рынком сбыта для Китая в июле осталась Германия – 1 116 тонн, что на 46% больше, чем месяцем ранее.

Поставки в США по сравнению с июнем выросли на 75,5% и составили 619 тонн, что на 4,8% выше уровня июля 2024 года.