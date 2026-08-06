Експорт нафтопродуктів Росії через Чорне та Азовське моря просів майже вдвічі
Посилення українських ударів по російській інфраструктурі та танкерах дедалі більше ускладнює експорт пального. Унаслідок цього морське постачання нафтопродуктів значно скоротилося.
Як скоротився експорт нафтопродуктів
У липні відвантаження Росії (без урахування сирої нафти) через Чорне та Азовське моря зменшилися на 45,6% – у порівнянні з червнем. Деталі розповів керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Зокрема, постачання нафтопродуктів з Азовського моря, включно з портами на Волзі та Дону, впало на 64,3%. За словами експерта, показник не є ще нижчим лише тому, що операція Сил безпілотних систем стартувала 8 липня, а не з початку місяця. Аналогічну тенденцію спостерігали навіть у Балтійському морі, де експорт просів на 40,1%.
А от відвантаження сирої нафти скоротилися не так суттєво. У липні, без урахування казахстанського "чорного золота", вони зменшилися на 18,1%. Однак це лише перші результати, тоді як інерційний ефект від українських ударів очікують уже в серпні.
Спостерігається накопичення російських танкерів і суховантажів в Мармуровому морі та біля узбережжя Туреччини після виконання попередніх рейсів, бо додому йти бояться. Чомусь…
– додав Клименко.
Накопичення суден у Мармуровому морі / Фото Andrii Klymenko
До слова, українські удари безпосередньо по портовій інфраструктурі, танкерах і логістичних маршрутах створили для нафтового експорту країни-агресорки ризики, яких не змогли забезпечити навіть потужні західні санкції.
Щоправда, Євросоюз так і не реалізував ідею повної заборони морських послуг для суден, що перевозять російську сировину. Ініціатива опинилася під питанням через збіг одразу кількох чинників, зокрема координацію з країнами G7, війною на Близькому Сході, а також опором Греції та Мальти.