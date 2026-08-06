Как сократился экспорт нефтепродуктов

В июле отгрузки из России (без учета сырой нефти) через Черное и Азовское моря уменьшились на 45,6% по сравнению с июнем. Подробности рассказал руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В частности, поставки нефтепродуктов из Азовского моря, включая порты на Волге и Дону, упали на 64,3%. По словам эксперта, показатель не оказался еще ниже лишь потому, что операция Сил беспилотных систем стартовала 8 июля, а не с начала месяца. Аналогичная тенденция наблюдалась даже в Балтийском море, где экспорт просел на 40,1%.

А вот отгрузки сырой нефти сократились не так существенно. В июле, без учета казахстанского "черного золота", они уменьшились на 18,1%. Однако это лишь первые результаты, тогда как инерционный эффект от украинских ударов ожидают уже в августе.

Наблюдается скопление российских танкеров и сухогрузов в Мраморном море и у побережья Турции после выполнения предыдущих рейсов, так как домой возвращаться боятся. Почему-то…

– добавил Клименко.



Скопление судов в Мраморном море / Фото Андрея Клименко

К слову, украинские удары непосредственно по портовой инфраструктуре, танкерам и логистическим маршрутам создали для нефтяного экспорта страны-агрессора риски, которых не смогли обеспечить даже мощные западные санкции.

Правда, Евросоюз так и не реализовал идею полного запрета морских услуг для судов, перевозящих российское сырье. Инициатива оказалась под вопросом из-за совпадения сразу нескольких факторов, в частности координации с странами G7, войны на Ближнем Востоке, а также сопротивления Греции и Мальты.