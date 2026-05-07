Не Росія, і навіть не США: хто найбільше заробляє на нафті у світі

Нафту недарма називають "чорним золотом", адже компанії й країни отримують мільярди від її експорту. Але це не означає, що держава з найбільшим видобутком і заробляє на нафті найбільше.

Хто найбільше заробляє на нафті?

Усе залежить від того, скільки нафти держава продає за кордон, а скільки залишає для власних потреб. Тому, говорячи про лідерів ринку, важливо розрізняти два показники – видобуток і експорт, пише Naftogazbud.

Експорт нафти – це фактично головне джерело нафтових доходів. Чим більше країна продає сировини на зовнішні ринки, тим сильніше впливає на світові ціни та отримує валютну виручку.

Абсолютним лідером у цій сфері традиційно залишається Саудівська Аравія. Країна експортує зазвичай приблизно 7 – 9 мільйонів барелів нафти на добу, тобто близько 12 – 14% світового нафтового експорту.

Секрет лідерства Саудівської Аравії простий, адже країна має одні з найбільших запасів у світі та дуже низьку собівартість видобутку – лише 3 – 5 доларів за барель.

Важливу роль відіграє і родовище Гавар – найбільше нафтове родовище планети, яке стабільно працює вже понад 70 років.

Крім того, країна споживає відносно небагато нафти всередині, тому більша частина видобутку спрямовується на експорт.

Додаткову перевагу дає статус провідного гравця в ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти), оскільки це дозволяє Ер-Ріяду впливати на світові квоти та баланс ринку.

Зауважте! Серед найбільших експортерів також залишаються Росія, Ірак, ОАЕ, Канада та США. Однак, хоча США експортують значні обсяги, вони водночас є одним із найбільших споживачів нафти у світі, тому за чистим експортом поступаються Саудівській Аравії.

Фото: Найбільші експортери нафти / Naftogazbud

Де видобувають найбільше нафти у світі?

А от за загальним видобутком лідером є зовсім не Саудівська Аравія, а США.

У 2025 році глобальний видобуток нафти становив близько 106,3 мільйона барелів на добу. З них Північна Америка видобувала майже 31,8 мільйона барелів щодня, або 29,9% світового ринку, пише Visual Capitalist.

При цьому США утримують статус світового лідера шостий рік поспіль, забезпечуючи понад 12% світового видобутку.

На другому місці перебуває Близький Схід із показником близько 31 мільйона барелів на добу, або 29,1% глобального ринку. Головними гравцями тут є Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт та ОАЕ.

Водночас Європа залишається найменшим нафтовидобувним регіоном – лише 4 мільйони барелів на день, або 3,7% світового обсягу.

Чому ціни на нафту різко зросли?

Водночас світовий ринок нафти у 2026 році опинився під новим тиском через війну на Близькому Сході. Блокада Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світової торгівлі нафтою, різко підвищила ціни. Нафта стрімко здорожчала до понад 100 доларів за барель.

Оскільки після початку бойових дій наприкінці лютого судноплавство через Ормуз фактично зупинилося, а це вже вплинуло на постачання з Іраку, Кувейту, ОАЕ та Саудівської Аравії.

Однак у США очікують відновлення видобутку на Близькому Сході після завершення конфлікту.

Коли потоки нафти через Ормузьку протоку будуть відновлені, ми очікуємо, що світовий видобуток нафти й надалі випереджатиме споживання,

– зазначили в Управлінні енергетичної інформації США (EIA).

Важливо! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів у коментарі 24 Каналу, що президент США Дональд Трамп опиниться у програшній ситуації, якщо не зможе найближчим часом завершити війну. Адже ціна на нафту продовжує зростати. Водночас, на думку Епштейна, навіть угода між сторонами, ймовірно, що мало що змінить, і Ормузька протока на 100% так не відкриється.

Де найбільше запасів нафти у світі?

Найбільшими підтвердженими запасами нафти у світі володіє Венесуела. Країна зосереджує понад 24% усіх нафтових резервів країн ОПЕК.

За оцінками, запаси Венесуели становлять близько 303 – 304 мільярдів барелів, а це приблизно 18% глобальних світових резервів нафти.

Цікаво, що ще до 2006 року Венесуела не входила до числа головних лідерів і посідала лише шосту позицію за запасами. Ситуацію кардинально змінило відкриття великих родовищ Хунін і Карабобо.

Втім, величезні запаси не означають простий доступ до прибутків. Основна проблема полягає в тому, що значна частина венесуельської нафти є важкою та надважкою, а її видобуток і переробка обходяться значно дорожче порівняно з легкою нафтою, яку видобувають країни Близького Сходу.