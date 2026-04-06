Україна завадила Кремлю отримувати надприбутки від нафти: Росія не здатна захистити всі об'єкти

Українські дрони ускладнюють здобутки Росії від зростання цін на нафту. Крім того, вони виявляють слабкі місця в системах протидії БпЛА країни.

Як атаки України впливають на ситуацію з російською нафтою?

Кремль визнав, що Росія має обмежені можливості захисту своїх ключових енергетичних експортних об’єктів, про що пише FT.

Читайте також Після паузи у 7 років: Індія відновлює постачання нафти з Ірану завдяки дозволу Трампа

Дохід Москви від війни в Ірані залишається високим, оскільки ціна нафти Brent перевищує 100 доларів за барель. Але атаки на два головні експортні порти Росії в Балтійському морі можуть зменшити ці надприбутки.

П’ять атак на порти Приморськ і Усть-Лугу з початку минулого тижня призвели до втрат російських енергетичних компаній приблизно на 970 мільйонів доларів за тиждень до 29 березня. Зокрема Приморськ і Усть-Луга забезпечують понад 40% морських поставок нафти з Росії.

Цікаво! Лише в Приморську атаки знищили нафту на 200 мільйонів доларів.

Завантаження терміналів може відновитися за кілька днів, але не повністю. Пошкоджені резервуари можуть відновлюватися місяцями без впливу на експорт, зазначає аналітик Seala AI Володимир Нікітін.

Ремонт ліній переробки на терміналі "Усть-Луга" компанії Новатек може зайняти понад місяць.

Нафтопереробний завод "Лукойл" у Нижньогородській області також був пошкоджений через падіння уламків від дронів після українських ударів, про що повідомив губернатор Гліб Нікітін.

Нагадаємо! Український дрон атакував російський Ново-Уфимський НПЗ, який виробляє мільйони тонн дизелю, мазуту та бензину. Внаслідок атаки, була пошкоджена установка первинної переробки CDU-5, яка забезпечує близько 28% загальної потужності заводу. Про це писали у Reuters.

Нафтові трейдери зазначили, що глобальні наслідки найбільше помітні на ринку нафтових фракцій, таких як нафтовий нафтапротон (нафта для виробництва пластмас). Ціни на нафтапротон в Азії зросли удвічі з початку війни. "Усть-Луга" постачає близько 8% світового нафтапротону. Експорт продукту впав приблизно на 70% протягом останнього тижня березня після атак.

Що кажуть у Росії про українські атаки?

Недавні хвилі атак показують, що довготривала дронова промисловість Києва перевершує російську, попри постійні авіаудари Росії по українських виробниках дронів, про що повідомив представник, близький до Міноборони країни.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Росія робить "інтенсивні" зусилля для захисту енергетичної інфраструктури, але визнав неможливість "забезпечити 100-відсоткову безпеку цих об’єктів від таких терористичних атак".

Як ще впливають атаки дронами на Росію?

Україна також активізувала атаки за межами енергетичної галузі, особливо на підприємства з виробництва добрив. Вони виготовляють хімікати, які можна використовувати на фронті.

Зверніть увагу! Всі компанії змушені самостійно фінансувати захист від дронів. Наприклад, державна компанія "Роснєфть" – найбільший експортер нафти Росії – має власні системи електронної боротьби, які призначені для перехоплення дистанційно керованих дронів. Але інші компанії також змушені були інвестувати в захист від дронів.

Що ще слід знати про чинну ситуацію?