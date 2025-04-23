Росія нарощує постачання нафти

В країнах Азії та Туреччини експорт російської нафти зріс вперше за місяць. Відтак, потоки нафти з усіх російських портів зросли до 3,21 мільйона барелів на добу.

Чому Росія збільшила експорт нафти

Наразі потоки російської нафти залишаються приблизно на рівні 240 тисяч барелів на добу, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Основне зростання забезпечили постачання з таких портів:

Козьміно (Тихий океан),

Приморськ (Балтика).

Зауважте! Кількість танкерів, що вивозили нафту сорту Espo з Козьміно, стала найбільшою за 5 тижнів, а з Приморська – за 3 тижні.

Зростання експорту нафти аналітики пов'язують з тим, що США поступово послаблюють санкційний тиск на Росію.

Йдеться про те, що Трамп висловив готовність йти на поступки Росії у перемовинах щодо миру в Україні: визнання окупованих територій, зняття санкцій, припинення постачання озброєння Києву та блокування вступу України до НАТО.

Скільки Росія вже відвантажила нафти

До 20 квітня відомо, що 31 танкер відвантажив 23,45 мільйона барелів російської нафти. Це на 1,5 мільйона більше, ніж тижнем раніше, а щоденний експорт становив близько 3,35 млн барелів.

Загальна вартість російського нафтового експорту за тиждень зросла на 130 мільйонів доларів – до 1,28 мільярда доларів. Це зумовлено як зростанням обсягів постачань, так і підвищенням світових цін на нафту.

Ціна сорту Urals , що відвантажується з балтійських портів, підвищилася на 2,30 долара за барель,

, що відвантажується з балтійських портів, підвищилася на 2,30 долара за барель, Сорт Espo – на 2,40 долара.

– на 2,40 долара. В Індії нафта з Росії подорожчала приблизно на 2 долари за барель.

Крім того, до Туреччини постачання зросли на 50 тисяч барелів й склали 290 тисяч барелів на добу. Це найвищий показник з початку лютого.