Почему Россия увеличила экспорт нефти
Сейчас потоки российской нефти остаются примерно на уровне 240 тысяч баррелей в сутки, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Основной рост обеспечили поставки из таких портов:
- Козьмино (Тихий океан),
- Приморск (Балтика).
Обратите внимание! Количество танкеров, вывозивших нефть сорта Espo из Козьмино, стало самым большим за 5 недель, а из Приморска – за 3 недели.
Рост экспорта нефти аналитики связывают с тем, что США постепенно ослабляют санкционное давление на Россию.
Речь идет о том, что Трамп выразил готовность идти на уступки России в переговорах по миру в Украине: признание оккупированных территорий, снятие санкций, прекращение поставок вооружения Киеву и блокирование вступления Украины в НАТО.
Сколько Россия уже отгрузила нефти
До 20 апреля известно, что 31 танкер отгрузил 23,45 миллиона баррелей российской нефти. Это на 1,5 миллиона больше, чем неделей ранее, а ежедневный экспорт составил около 3,35 млн баррелей.
Общая стоимость российского нефтяного экспорта за неделю выросла на 130 миллионов долларов – до 1,28 миллиарда долларов. Это обусловлено как ростом объемов поставок, так и повышением мировых цен на нефть.
- Цена сорта Urals, отгружаемого из балтийских портов, повысилась на 2,30 доллара за баррель,
- Сорт Espo – на 2,40 доллара.
- В Индии нефть из России подорожала примерно на 2 доллара за баррель.
Кроме того, в Турцию поставки выросли на 50 тысяч баррелей и составили 290 тысяч баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с начала февраля.