Світові ціни на нафту сьогодні

У вівторок, 22 квітня, ціни на нафту продовжують зростати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта дорожчає через нові санкції США проти Ірану та відновлення фондових ринків після масштабного розпродажу на початку тижня. Зокрема, санкційні обмеження змушують трейдерів діяти більш обережно. На ринок все ще впливають побоювання щодо митної та монетарної політики США.

До теми! У Росії готуються до обвалу цін на нафту в 2025 році. Очікують, що середня ціна нафти Urals буде коливатися на рівні 56 доларів за барель.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent подорожчала на 1,15 долара або на 1,7%. Бренд нафти торгується на ринку з ціною на рівні 67,41 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 1,24 долара або на 2%. Ціна американської нафти зросла до 64,32 долара за барель. Йдеться про контракти на травень. Нагадаємо, що за минулий тиждень ціни на нафту зросли на 5%.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: