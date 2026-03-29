Найсерйозніша загроза за чотири роки: Україна руйнує експорт нафти Росії

У ніч на 29 березня у Ленінградській області Росїі ніч на 29 березня відбулися удари в порту Усть-Луга. Було збито понад 30 безпілотників.

Що відомо про українські атаки по НПЗ Росії?

Зокрема зайнялась пожежа, про що повідомила російська служба BBC.

Видання The Telegraph пише, що Україна посилила атаки протягом останнього тижня, намагаючись зменшити надприбутки Росії від зростання цін на нафту та послаблення санкцій. Вони подвоїли доходи Москви в перші три тижні війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Рої українських дронів чотири рази атакували нафтові хаби в російському регіоні Балтійського моря протягом п’яти послідовних ночей цього тижня,

– йдеться у матеріалі.

На нових супутникових знімках Усть-Луги – одного з головних російських експортних хабів нафтопродуктів, який щороку перевалює близько 18 мільйонів тонн мазуту – видно густі завіси диму. Також помітні пошкодження резервуарів для зберігання та технічних естакад.

Важливо! Місцева влада в Росії запевняла, що пошкодження об’єкта є незначними, однак супутникові знімки свідчать про масштабні руйнування, які можуть серйозно ускладнити нафтову торгівлю Москви. Зокрема вважається, що термінал в Усть-Лузі досі залишається закритим після кількох ударів на початку тижня, що поставило під загрозу переробку нафти на чотирьох найбільших нафтопереробних заводах Росії.

Підприємства в Кірішах, Ярославлі, Москві та Рязані, які переробляють близько 400 тисяч барелів нафти на добу, можуть бути змушені скоротити обсяги переробки через проблеми з транспортуванням. Російські нафтовидобувні компанії попередили покупців, що можуть оголосити форс-мажор щодо постачань із балтійських портів через надзвичайну ситуацію, що звільнить їх від відповідальності за невиконання контрактів.

Аналітики також вважають, що ці атаки можуть становити "серйозну загрозу" для здатності Кремля експортувати нафту.

Це найсерйозніша загроза експорту російської нафти та нафтопродуктів із початку війни. Продуманість, масштаб і напрямок атак, а також їхній час і виконання – усе це разом дало ефект, якого я особисто не пам’ятаю за понад чотири роки війни,

– заявив енергетичний аналітик Борис Аронштейн російському незалежному телеканалу Current Time.

У середу Reuters повідомило, що щонайменше 40% експортних потужностей Росії з постачання нафти були зупинені внаслідок атак дронів.

Цього тижня CREA оцінював, що порти Приморськ і Усть-Луга не відвантажували нафту протягом останніх п’яти днів.

Зауважте! Водночас темпи атак не знижуються. У ніч на суботу Україна завдала удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль – одному з п’яти найбільших НПЗ країни, який може переробляти понад 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Що ще слід знати про чинну ситуацію?