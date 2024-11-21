Доходи Кремля від експорту нафти

Нафтовий стратег Джуліан Лі заявив, що поточний механізм для обмеження цін на російську нафту, який запровадили на вимогу адміністрації Джо Байдена, не призвів до зменшення доходів Москви від експорту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За словами експерта, команда Байдена переживала через те, що фактичне скорочення російського експорту призведе до стрімкого зростання цін на світовому ринку нафти. Проте на сьогодні ситуація на ринку нафти змінилася. В останні місяці ціни на нафту суттєво впали, тоді як у наступному році на ринку очікують профіцит пропозиції.

На думку Джуліана Лі, навіть з врахуванням пікової за десятиліття геополітичної напруженості на Близькому Сході ціна еталонної марки нафти Brent все ще коливається нижче 75 доларів за барель. Ба більше, у вересні вартість сировини опустилася нижче 70 доларів за барель.

Стратег додав, що це на чверть менше, ніж було, коли створили і запровадили цінову межу на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Крім того, експерт заявив, що санкції, які запровадили на танкери, які порушували ціновий ліміт, мали помірний успіх. Спершу ці судна місяцями простоювали після того, як їх включили до санкційних списків США, Великої Британії чи Євросоюзу. Проте недавно Росія знову почала їх використовувати. При цьому повернення цих суден не призвело до наслідків для тих, хто пропускав ці танкери у свої порти.

До теми! До того ж Росія активно використовує свій тіньовий флот для експорту нафти в обхід санкцій. Цей флот нараховує приблизно в 600 суден.

Джуліан Лі заявив, якщо Захід справді планує завдати удару по нафтових доходах Кремля, то далі може не бути кращої можливості зробити це. Мовляв, Джозеф Байден наприкінці свого президентського терміну демонструє, що він готовий посилити підтримку України.

При цьому саме ефективні санкції, спрямовані проти російського експорту нафти, стали б благом для України. Крім того, варто враховувати, що за кілька тижнів на посаду президента США вступить Дональд Трамп