Доходы Кремля от экспорта нефти

Нефтяной стратег Джулиан Ли заявил, что текущий механизм для ограничения цен на российскую нефть, который ввели по требованию администрации Джо Байдена, не привел к уменьшению доходов Москвы от экспорта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Стоит внимания Доллар получил защиту от Дональда Трампа: что происходит с главной валютой в мире

По словам эксперта, команда Байдена переживала из-за того, что фактическое сокращение российского экспорта приведет к стремительному росту цен на мировом рынке нефти. Однако на сегодня ситуация на рынке нефти изменилась. В последние месяцы цены на нефть существенно упали, тогда как в следующем году на рынке ожидают профицит предложения.

По мнению Джулиана Ли, даже с учетом пиковой за десятилетие геополитической напряженности на Ближнем Востоке цена эталонной марки нефти Brent все еще колеблется ниже 75 долларов за баррель. Более того, в сентябре стоимость сырья опустилась ниже 70 долларов за баррель.

Стратег добавил, что это на четверть меньше, чем было, когда создали и ввели ценовой предел на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Кроме того, эксперт заявил, что санкции, которые ввели на танкеры, которые нарушали ценовой лимит, имели умеренный успех. Сначала эти суда месяцами простаивали после того, как их включили в санкционные списки США, Великобритании или Евросоюза. Однако недавно Россия снова начала их использовать. При этом возвращение этих судов не привело к последствиям для тех, кто пропускал эти танкеры в свои порты.

К теме! К тому же Россия активно использует свой теневой флот для экспорта нефти в обход санкций. Этот флот насчитывает примерно в 600 судов.

Джулиан Ли заявил, если Запад действительно планирует нанести удар по нефтяным доходам Кремля, то дальше может не быть лучшей возможности сделать это. Мол, Джозеф Байден в конце своего президентского срока демонстрирует, что он готов усилить поддержку Украины.

При этом именно эффективные санкции, направленные против российского экспорта нефти, стали бы благом для Украины. Кроме того, стоит учитывать, что через несколько недель в должность президента США вступит Дональд Трамп