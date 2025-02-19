G7 може знизити цінову стелю на російську нафту

Країни "Великої сімки" вивчають можливість перегляду цінової стелі на російську нафту. Головна ціль – це зменшити доходи Росії від експорту нафти. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.

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Нагадаємо, що в грудні 2022 року країни G7 встановили граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Шляхом зменшення цінової стелі найбільші економіки світу можуть збільшити вартість війни в Україні для Росії. Ще одна ціль – це стимулювання Москви до переговорів про припинення війни в Україні, повномасштабну стадію якої вона почала в 2022 році.

Що таке G7 Це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. До групи входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада. Лідери цих країн Лідери цих країн зустрічаються на регулярній основі для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику.

Доходи від експорту нафти та нафтопродуктів відіграють надзвичайно важливе значення для Росії, оскільки вони складають значну частину державного бюджету. На сьогодні немає інформації, наскільки країни G7 підтримують ідею зниження цінової стелі для російської нафти.

Важливо! Очікують, що відповідну заяву про цінову стелю на російську нафту зроблять 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що на початку 2025 року група Макфола-Єрмака запропонувала знизити цінову стелю для російської нафти на рівні 30 доларів за барель. До цього 6 країн Євросоюзу закликали знизити цінову стелю для нафти з Росії: Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція та Данія.