Индия не рискует покупать российскую нефть

Индия на сегодня отказывается принимать нефтяные танкеры России, которая попала в санкционные списки. При этом Индии не важно, в какой валюте предлагают провести сделку. Исключение даже не делают для индийских рупий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефтепереработчиков в Индии особенно беспокоит рост расходов на транспортировку нефти. Стоит добавить, что в конце 2024 года индийская компания Reliance Industries заключила соглашение с российским государственным гигантом "Роснефть" сделку стоимостью примерно 13 миллиардов долларов. Это соглашение на 10 лет, которое ознаменовало переход Индии от древних ближневосточных источников к закупкам нефти из России.

Важно! Однако министр нефти Индии отметил, что НПЗ стремятся сотрудничать только с компаниями и танкерами, которые не попали под санкции США. Это означает, что нефтеперерабатывающие заводы фактически имеют достаточно ограниченное количество доступных грузов и судов.

Ограниченное предложение российских танкеров, которые не под санкциями, спровоцировали ряд изменений: