До колапсу 15 днів: країни Перської затоки екстрено "консервують" видобуток нафти

Найбільші виробники нафти в Перській затоці опинилися в критичній ситуації. Країнам необхідно якомога швидше відновити експорт нафти, інакше їхні сховища можуть повністю заповнитися.

Чому доведеться згортати видобуток нафти?

Через блокаду Ормузької протоки експорт нафти фактично зупинився, тому країни не можуть збувати сировину, пише Financial Times.

Ірак у вівторок першим почав офіційно скорочувати виробництво нафти, оголосивши про згортання роботи на трьох своїх найбільших нафтових родовищах. За оцінками трейдерів, це призведе до колосальних збитків:

втрати вже перевищують 2 мільйони барелів на добу;

ще 1,5 мільйона барелів можуть зникнути з ринку протягом двох днів.

Далі, ймовірно, почне зменшувати нафтовидобуток Кувейт. Це призведе до втрати ще близько 1,5 мільйона барелів нафти протягом найближчих трьох днів.

Кувейт – наступний, за ким варто стежити. Вони дуже скоро почнуть знижувати видобуток, адже перебувають у тій самій логістичній ситуації,

– говорять трейдери.

Потім, упродовж наступних п’яти днів, схожа проблема може виникнути в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Найбільші нафтові сховища має Саудівська Аравія, але й вони не безмежні. За оцінками аналітиків, країна має не більше двох тижнів до моменту, коли їй теж доведеться зупиняти свердловини.

Сховища на нафтопереробному заводі Рас-Танура, який раніше атакували дрони, теж заповнюються: чотири з шести резервуарів для сирої нафти вже повні,

– розповів Антуан Халфф із компанії Kayrros.

Зауважте! Наразі експорт нафти Ормузькою протокою, яка є ключовим експортним шляхом у регіоні, фактично заблокований через військові дії, пише Reuters. У вівторок президент Дональд Трамп запропонував військово-морський супровід танкерам, але не уточнив, коли саме ці заходи запрацюють.

Які втрати від зупинки видобутку?

Аналітики JPMorgan попереджають, що до неділі світ може втратити 3 мільйони барелів видобутку нафти. Якщо ж конфлікт затягнеться на два з половиною тижні, то ця цифра сягне 5 мільйонів барелів.

А ціна зупинка родовищ для нафтових країн буде надто дорогою. Наприклад, аналітик Фрейзер Маккей із Wood Mackenzie підрахував втрати на іракському родовищі Румейла:

щомісячна втрата валового доходу.складе 2,4 мільярда доларів ;

фіксовані витрати, які оператори мають платити навіть під час простою, сягатимуть 750 мільйонів доларів на рік.

До того ж якщо родовища закриють надовго, для їх відновлення знадобляться складні технічні роботи і відповідно великі витрати.

Важливо! Наразі ціна на нафту Brent стабілізувалася на позначці близько 81 доларів за барель. Трейдери заклали у цю вартість сценарій, що конфлікт в Ірані буде короткочасним. Якщо ж до вихідних ситуація не зміниться, експерти чекають на різкий стрибок цін.

