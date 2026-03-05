До коллапса 15 дней: страны Персидского залива экстренно "консервируют" добычу нефти
- Из-за блокады Ормузского пролива страны Персидского залива вынуждены сокращать добычу нефти, что приводит к значительным потерям.
- Эксперты предупреждают о возможной потере до 5 миллионов баррелей нефти в день, если конфликт затянется, а цены на нефть могут резко вырасти.
Крупнейшие производители нефти в Персидском заливе оказались в критической ситуации. Странам необходимо как можно скорее возобновить экспорт нефти, иначе их хранилища могут полностью заполниться.
Почему придется сворачивать добычу нефти?
Из-за блокады Ормузского пролива экспорт нефти фактически остановился, поэтому страны не могут сбывать сырье, пишет Financial Times.
Ирак во вторник первым начал официально сокращать производство нефти, объявив о сворачивании работы на трех своих крупнейших нефтяных месторождениях. По оценкам трейдеров, это приведет к колоссальным убыткам:
- потери уже превышают 2 миллиона баррелей в сутки;
- еще 1,5 миллиона баррелей могут исчезнуть с рынка в течение двух дней.
Далее, вероятно, начнет уменьшать нефтедобычу Кувейт. Это приведет к потере еще около 1,5 миллиона баррелей нефти в течение ближайших трех дней.
Кувейт – следующий, за кем стоит следить. Они очень скоро начнут снижать добычу, ведь находятся в той же логистической ситуации,
– говорят трейдеры.
Затем, в течение следующих пяти дней, похожая проблема может возникнуть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Крупнейшие нефтяные хранилища имеет Саудовская Аравия, но и они не безграничны. По оценкам аналитиков, страна имеет не более двух недель до момента, когда ей тоже придется останавливать скважины.
Хранилища на нефтеперерабатывающем заводе Рас-Танура, который ранее атаковали дроны, тоже заполняются: четыре из шести резервуаров для сырой нефти уже полные,
– рассказал Антуан Халфф из компании Kayrros.
Заметьте! Сейчас экспорт нефти по Ормузскому проливу, который является ключевым экспортным путем в регионе, фактически заблокирован из-за военных действий, пишет Reuters. Во вторник президент Дональд Трамп предложил военно-морское сопровождение танкерам, но не уточнил, когда именно эти меры заработают.
Какие потери от остановки добычи?
Аналитики JPMorgan предупреждают, что до воскресенья мир может потерять 3 миллиона баррелей добычи нефти. Если же конфликт затянется на две с половиной недели, то эта цифра достигнет 5 миллионов баррелей.
А цена остановка месторождений для нефтяных стран будет слишком дорогой. Например, аналитик Фрейзер Маккей с Wood Mackenzie подсчитал потери на иракском месторождении Румейла:
ежемесячная потеря валового дохода составит 2,4 миллиарда долларов;
фиксированные расходы, которые операторы должны платить даже во время простоя, достигать 750 миллионов долларов в год.
К тому же если месторождения закроют надолго, для их восстановления понадобятся сложные технические работы и соответственно большие расходы.
Важно! Сейчас цена на нефть Brent стабилизировалась на отметке около 81 долларов за баррель. Трейдеры заложили в эту стоимость сценарий, что конфликт в Иране будет кратковременным. Если же до выходных ситуация не изменится, эксперты ждут резкого скачка цен.
Что известно о ситуации в Ормузском проливе?
Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские военные намерены атаковать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Подобные случаи уже случались ранее – в результате атак фиксировали и погибших среди экипажей.
По состоянию на 2 марта вблизи Ормузского пролива накопилось примерно 150 судов, которые фактически остаются заблокированными в этом районе. Несколько нефтяных танкеров подверглись ударам, а одно из судов даже вспыхнуло после атаки.
Из-за напряженной ситуации с безопасностью страховые компании начали массово отменять покрытие военных рисков для судов, работающих в водах Персидского залива, что еще больше усложняет перевозки энергоносителей.