США втратили найбільшого імпортера нафти у світі

Китай ухвалив важливе рішення щодо імпорту нафти, яка має важливе значення для країни. Це наслідок економічної політики США, яку впроваджує адміністрація чинного президента.

Китай відмовився від американської нафти

Китай припинив купувати нафту в США. Країна у березні припинила імпортувати американську нафту, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Це рішення спровокувало загострення торгових відносин між США та Китаєм, яке набирало обертів через митну політику Дональда Трампа.

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Рішення Китаю негативно вплинуло на попит на нафту та видобуток нафти з американських сланцевих родовищ. Річ у тому, що Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Країна, яка має другу найсильнішу економіку в світі, кожного місяця купувала нафту в США з березня 2020 року. Винятком за майже 5 років був серпень 2024 року, коли Китай скоротив загальний обсяг імпорту нафти через економічні проблеми в країні.

Важливо! США та Китай проведуть торгові переговори у Швейцарії. Зустрічі представників Вашингтону та Пекіна заплановані на 9 – 12 травня. Це перші переговори між країнами з початку торгової війни.

Відмова Китаю від американської нафти – це серйозний виклик для США. Особливо йдеться про виробників сланцевої нафти у США. Вони уже прогнозують зменшення видобутку нафти у США через такі чинники:

Тривалий період низьких цін на нафту.

Зниження цін на нафту пов'язано з нестабільним попитом на ринку та збільшенням видобутку ОПЕК.

Варте уваги! Бурові компанії у США за 2024 рік відзвітували про видобуток рекордних 13,2 мільйона барелів нафти на день. Це означає, що США знову стали найбільшим виробником сирої нафти у світі. Американці є беззмінним лідером за цим показником з 2018 року.

Водночас навесні 2025 року китайські нафтопереробні компанії (НПЗ) імпортують рекордні обсяги нафти з Канади, яка має одні із найбільших резервів у світі. Зокрема, у березні Китай купив 7,3 мільйона барелів канадської нафти й очікували, що в квітні цей показник лише зросте. Крім того, в 2025 році Китай збільшив імпорт російської нафти з Арктики.